Exposition de Morgan Mirocolo Apparitions Moulin Peyre Mouriès

Exposition de Morgan Mirocolo Apparitions

Du 12/09 au 22/09/2025 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Vernissage le samedi 13/09 à partir de 18h30. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition « Apparitions » de Morgan Mirocolo au Moulin Peyre à Mouriès, du vendredi 12 au lundi 22 septembre !

Morgan Mirocolo, jeune artiste mouriésen, est photographe et reconnu dans le monde de la tradition du costume et tauromachique.

Dans le cadre exceptionnel du Moulin Peyre, Morgan vous invite à découvrir son univers et approche photographique mêlant mémoire et présence humaine.



L’artiste s’exprime

« À une époque où l’écriture semble perdre son rôle de témoin privilégié des relations humaines, ce projet rappelle l’importance de la correspondance comme vecteur de mémoire et de transmission. Ces lettres, reflets d’un dialogue universel, nous rappellent que l’échange écrit demeure un espace de pensée et de sensibilité essentiel.

La maison-musée de Frédéric Mistral conserve un héritage inestimable 60 000 lettres de correspondance, échos du rayonnement universel du poète et de la culture provençale.

Ces échanges témoignent de la place essentielle de Mistral dans le dialogue des cultures.



Le projet vise à donner une nouvelle résonance à cet ensemble patrimonial en créant une mise en scène artistique. L’idée centrale de cette démarche est de réactiver ces correspondances à travers une approche photographique mêlant mémoire et présence humaine.



Vernissage samedi 13 septembre à partir de 18h30 .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

Discover Morgan Mirocolo’s exhibition ‘Apparitions’ at Moulin Peyre in Mouriès, from Friday 12 to Monday 22 September!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung „Apparitions“ von Morgan Mirocolo im Moulin Peyre in Mouriès, von Freitag, 12. bis Montag, 22. September!

Italiano :

Scoprite la mostra « Apparizioni » di Morgan Mirocolo al Moulin Peyre di Mouriès, da venerdì 12 a lunedì 22 settembre!

Espanol :

Descubra la exposición « Apariciones » de Morgan Mirocolo en el Moulin Peyre de Mouriès, del viernes 12 al lunes 22 de septiembre

