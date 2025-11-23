EXPOSITION DE MOSAÏQUES MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Labarthe-sur-Lèze

EXPOSITION DE MOSAÏQUES

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-06

Rossetta franchetti vous invite à redécouvrir la mosaïque sous un angle moderne.

Rosetta Franchetti est née en Italie, près de Ravenne, une ville connue pour ses mosaïques byzantines. Après presque 20 ans de pratique, elle a évolué de la représentation byzantine vers un travail plus personnel. Ses œuvres, réalisées à partir de matériaux variés allant du verre miroir aux émaux vénitiens, en passant par l’ardoise, la faïence ou encore la brique, expriment ses émotions et ses réflexions. Chaque pièce est pour elle une invitation à redécouvrir la mosaïque sous un angle moderne, où l’assemblage des matériaux et des couleurs devient un langage visuel à part entière. .

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

English :

Rossetta Franchetti invites you to rediscover mosaics from a modern perspective.

