Exposition de mosaïques Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-29
2025-11-04
Cette exposition, proposée par le foyer de vie Les Genêts de Niort, permet la valorisation du travail accompli chaque semaine par les résidents. Grâce à la réalisation de mosaïques, ils développent l’imagination, la créativité tout en travaillant la motricité fine.
Tout public.
Accès libre .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
