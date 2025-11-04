Exposition de mosaïques Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Exposition de mosaïques Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche mardi 4 novembre 2025.

Exposition de mosaïques

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-04

Cette exposition, proposée par le foyer de vie Les Genêts de Niort, permet la valorisation du travail accompli chaque semaine par les résidents. Grâce à la réalisation de mosaïques, ils développent l’imagination, la créativité tout en travaillant la motricité fine.

Tout public.

Accès libre .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

English : Exposition de mosaïques

German : Exposition de mosaïques

Italiano :

Espanol : Exposition de mosaïques

L’événement Exposition de mosaïques La Crèche a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre