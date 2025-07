Exposition de mosaïques La Gautrie Saint-Denis-d’Oléron

Exposition de mosaïques La Gautrie Saint-Denis-d’Oléron mardi 29 juillet 2025.

Exposition de mosaïques

La Gautrie 3, Rue du Canton Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-29

fin : 2025-08-14

2025-07-29

Dans le décor intimiste d’une maison particulière, Hannelore vous fera partager son art et sa passion de la mosaïque, de l’antiquité au renouveau artistique des années 1900

La Gautrie 3, Rue du Canton Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 73 86 78

English : Mosaic exhibition

In the intimate setting of a private home, Hannelore will share her art and passion for mosaics, from antiquity to the artistic revival of the 1900s

German : Ausstellung von Mosaiken

In der intimen Atmosphäre eines Privathauses lässt Hannelore Sie an ihrer Kunst und Leidenschaft für Mosaike teilhaben, von der Antike bis zur künstlerischen Erneuerung um 1900

Italiano :

Nella cornice intima di una casa privata, Hannelore condividerà con voi la sua arte e la sua passione per il mosaico, dall’antichità al revival artistico del 1900

Espanol : Exposición de mosaicos

En el marco íntimo de una casa particular, Hannelore compartirá con usted su arte y su pasión por los mosaicos, desde la Antigüedad hasta el renacimiento artístico de la década de 1900

