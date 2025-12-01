Exposition de mosaïques Valençay
Exposition de mosaïques Valençay mercredi 17 décembre 2025.
Exposition de mosaïques
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-17
Venez découvrir la créativité et la finesse des mosaïques de Rose Marie TRIPAULT, Mireille NAVARETH, Denise SAGOT, Mélissa MATECHAL, Françoise JOUBERT et Dominique THOMAS.
Chaque artiste vous invite à un voyage visuel où couleur, lumière et texture se rencontrent pour célébrer l’art de la mosaïque. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Come and discover the creativity and finesse of mosaics by Rose Marie TRIPAULT, Mireille NAVARETH, Denise SAGOT, Mélissa MATECHAL, Françoise JOUBERT and Dominique THOMAS.
