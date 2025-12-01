Exposition de mosaïques Valençay

Exposition de mosaïques

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi 2025-12-17
fin : 2025-12-31

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-17

Venez découvrir la créativité et la finesse des mosaïques de Rose Marie TRIPAULT, Mireille NAVARETH, Denise SAGOT, Mélissa MATECHAL, Françoise JOUBERT et Dominique THOMAS.

Chaque artiste vous invite à un voyage visuel où couleur, lumière et texture se rencontrent pour célébrer l’art de la mosaïque. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Come and discover the creativity and finesse of mosaics by Rose Marie TRIPAULT, Mireille NAVARETH, Denise SAGOT, Mélissa MATECHAL, Françoise JOUBERT and Dominique THOMAS.

