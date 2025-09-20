Exposition de motos et autos centenaires Château du Thiolent Vergezac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au chateau, avec une exposition de motos et autos centenaires, dont un modèle fraîchement restauré… surprise !

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

Les Guidons d’autrefois Haute-Loire