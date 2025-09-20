Exposition de Myriam Bacot‑Sevestre en présence de l’artiste MB Studio Villeneuve-sur-Yonne

Exposition de Myriam Bacot‑Sevestre en présence de l’artiste Samedi 20 septembre, 09h30 MB Studio Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition de peintures de Myriam Bacot‑Sevestre en présence de l’artiste.

Les toiles de Myriam Bacot‑Sevestre attirent les regards. Son univers flamboie, l’explosion de couleurs vives, des formes abstraites qui se répondent, se superposent et se bousculent dans un tourbillon d’énergie.

MB Studio 29 rue du Commerce, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08 https://www.facebook.com/PhotographeMyriamB Galerie, salon de thé en intérieur et terrasse, brocante, studio photo. Parking place Simone Veil en face.

© Myriam Bourgoin / Myriam Bacot‑Sevestre