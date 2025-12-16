Exposition de Nath Chauve Crepel Flory dans son atelier Atelier Nath Chauve Crepel Flory Fontvieille

Exposition de Nath Chauve Crepel Flory dans son atelier

Du 20/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.

Exposition ouvert tous les jours sur rdv. Atelier Nath Chauve Crepel Flory 21, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Exposition de fin d’année de l’artiste peintre Nath Chauve Crepel Flory dans son atelier

Venez découvrir cette artiste peintre exceptionnelle dans le coeur du village de Fontvieille…. Chaque année dans son atelier elle reçoit les visiteurs avec beaucoup de passion et l’envie de partager.



Vernissage le 20 décembre à partir de 19h .

Atelier Nath Chauve Crepel Flory 21, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 77 15 nathchauvecrepel@gmail.com

Exhibition by painter Nath Chauve Crepel Flory in her studio

