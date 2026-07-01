Exposition de natures mortes, Eglise Saint-Ouen, Tourville-la-Campagne

Informations pratiques

Exposition de natures mortes Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Ouen Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de Natures mortes autour d’une Œuvre de Marcel Delaunay ( peintre de l’école de Rouen)

Eglise Saint-Ouen Rue Madeleine Fosse, 27370 Tourville-la-Campagne Tourville-la-Campagne 27370 Eure Normandie 06 07 55 56 80 Église des XVIIe, XVIIIe et XXe siècles, contenant de nombreux mobiliers Classés ou Inscrits aux Monuments historiques. Parking, accès PMR.

Exposition de Natures mortes autour d’une Œuvre de Marcel Delaunay ( peintre de l’école de Rouen)

©Auteur inconnu ( 1842)