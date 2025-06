Exposition de Nay-Seven et Gwénaël vallée Ancien ESC Rennes 3 juillet 2025

**G.Vallée** et **Nay-seven** s’intéressent à la matière et à ses transformations et ils ont choisi le mot Métamorphique pour cette exposition, celui-ci est puisé dans le monde minéral. Vous y trouverez des installations artistiques, photographies, peintures et encres.

Le métamorphisme désignant l’ensemble des transformations subies à l’état solide par une roche sous l’effet de modifications des conditions de température, de pression, de la nature des fluides minéralisés ou de la composition chimique de la roche. Ces transformations, qui peuvent être minéralogiques, texturales, chimiques ou encore structurales, provoquent une réorganisation des éléments dans la roche et une recristallisation des minéraux. La roche ainsi transformée est dite métamorphique.

_Évènement organisé par le collectif_ _**quartiers en couleurs**_ _avec le soutien du_ _**centre social de Maurepas**__._

Début : 2025-07-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T18:00:00.000+02:00

quartierscouleurs@gmail.com

Ancien ESC 11c, place du Gros-Chêne 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine