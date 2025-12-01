Exposition de Noël 12ème édition Poterie de Saint-Igny-de-Roche Saint-Igny-de-Roche
Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-13
La boutique de la Poterie de Saint-Igny-de-Roche s’étend dans l’atelier pour vous présenter un large choix d’objets artisanaux et d’œuvres d’art originales.
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite
Les exposant.e.s 2024 :
Antoine WILMET & Alejandra BAHAMÓN : poteries de grès / pots pour plantes
Alejandra BAHAMÓN : bijoux en argent et porcelaine
François FRESNAIS et Sylvie DÉVERCHÈRE : poteries de terre vernissée
Sylvie DÉVERCHÈRE : poteries de grès
KALIMITY : linogravure
Pascale GRISARD : peinture sur textiles
LA FABRIQUE PLURIEL: ébéniste
TOURBILLON D’ENVIES (Nathalie Alix) Bijoux textiles et accessoires ludiques
Gérard LAVENIR : objets décos en métal .
Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 82 89 59 contact@poteriesaintigny.fr
