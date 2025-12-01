Exposition de Noël 13ème édition Saint-Igny-de-Roche

Exposition de Noël 13ème édition

Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l'Alouette Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Du samedi 13 au mercredi 24 décembre 2025 la boutique de la Poterie de Saint-Igny-de-Roche s’étend dans l’atelier pour vous présenter un large choix d’objets artisanaux et d’œuvres d’art originales.

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite

Les exposant.e.s 2025 :

Antoine WILMET & Alejandra BAHAMÓN : poteries de grès

Nicolas DESCAVE et Sylvie DÉVERCHÈRE : livre Le chemin des plantes et encres sur papier La voie végétale

Irina MARAJEVA : accessoires en laine feutrée?

Frédéric MAGNAN aquarelles et pastels

Un chat la nuit éditions livres jeunesse

Alejandra BAHAMÓN : bijoux en argent et porcelaine

François FRESNAIS et Sylvie DÉVERCHÈRE : poteries de terre vernissée

Sylvie DÉVERCHÈRE : poteries de grès .

