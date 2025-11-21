Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco Saint Martin de l’If
Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco Saint Martin de l’If vendredi 21 novembre 2025.
Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco
Rue Saint-Martin Saint Martin de l’If Seine-Maritime
Créa Déco vous ouvre les portes de son atelier pour vous présenter une large sélection de créations textiles. L’occasion de faire vos premières emplettes pour les fêtes ! D’autres créateurs locaux seront également présents les savons de Savon d’ICI, les bijoux de 1 ou 2 Z’Aiguilles, les chapeaux de l’Atelier B Chapeaux ainsi que les sculptures de R. Lelièvre. .
Rue Saint-Martin Saint Martin de l’If 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 81 43 58 contact@creadeco-vp.fr
