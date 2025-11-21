Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco Saint Martin de l’If

Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco

Rue Saint-Martin Saint Martin de l’If Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Créa Déco vous ouvre les portes de son atelier pour vous présenter une large sélection de créations textiles. L’occasion de faire vos premières emplettes pour les fêtes ! D’autres créateurs locaux seront également présents les savons de Savon d’ICI, les bijoux de 1 ou 2 Z’Aiguilles, les chapeaux de l’Atelier B Chapeaux ainsi que les sculptures de R. Lelièvre. .

Rue Saint-Martin Saint Martin de l’If 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 81 43 58 contact@creadeco-vp.fr

