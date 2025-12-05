Exposition de Noël! Galerie Associative Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de Noël!
Galerie Associative Chez Marguerite 25 rue saint-jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Clémence CADIOT vous invite à son exposition d’art de Noël !
Galerie Associative Chez Marguerite 25 rue saint-jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 84 28 61 galerie.chezmarguerite@gmail.com
English : Exposition de Noël!
Clémence CADIOT is inviting you to her Christmas Art Exposition!
German : Exposition de Noël!
Clémence CADIOT lädt Sie zu ihrer Weihnachtskunstausstellung ein!
Italiano : Exposition de Noël!
Clémence CADIOT vi invita alla sua mostra d’arte natalizia!
Espanol : Exposition de Noël!
Clémence CADIOT le invita a su exposición de arte navideño
L’événement Exposition de Noël! Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme du Sud Charente