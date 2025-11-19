Exposition de Noël Crèche en bois sculpté d’Henri Vincenot Musée municipal du Hiéron Paray-le-Monial

Exposition de Noël Crèche en bois sculpté d’Henri Vincenot

Musée municipal du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2026-01-04 12:30:00

2025-11-19

Cette année, le musée du Hiéron met à l’honneur une pièce exceptionnelle et pleine de sens une crèche en écorces de peuplier sculptées et peintes réalisée par l’artiste et écrivain bourguignon Henri Vincenot.

Connu pour ses œuvres littéraires imprégnées d’un amour profond pour sa terre natale et pour le travail manuel, Henri Vincenot (1912-1985) a également excellé dans l’art de la sculpture sur bois. Réalisée entre 1938 et 1940 et complétée en 1979-1980, la crèche présentée au musée du Hiéron est une véritable œuvre intime et personnelle. Elle mêle l’histoire sacrée de la Nativité aux traditions rurales bourguignonnes et aux visages intimes de la famille de l’artiste.

Cette exposition est une occasion unique de se plonger dans l’univers d’Henri Vincenot, de redécouvrir son talent de sculpteur et de partager un moment de contemplation et de poésie en cette période de fêtes. .

