Exposition de Noël Granville

Exposition de Noël, les nouvelles peintures de Xavier Hortala. Inauguration du calendrier 2026 et de l’agenda 2026. Exposition des peintures du calendrier et des dessins de l’agenda. Collection des nouveaux carnets de poèmes et dessins de Xavier Hortala à découvrir.

Vernissage le samedi 29 novembre à partir de 17h.

Horaires 11h à 13h et de 15h à 19h. .

9 Rue Malpagne Granville 50400 Manche Normandie +33 7 68 74 27 16 maudhortala@gmail.com

