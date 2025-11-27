EXPOSITION DE NOËL LE CALENDRIER AUX FENÊTRES MAGIQUES Canet-en-Roussillon

EXPOSITION DE NOËL LE CALENDRIER AUX FENÊTRES MAGIQUES

Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-27 15:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2025-11-27

Venez vivre un calendrier de l’Avent grandeur nature à Canet !

Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

English :

Experience a life-size Advent calendar in Canet!

German :

Erleben Sie einen lebensgroßen Adventskalender in Canet!

Italiano :

Venite a godervi un calendario dell’Avvento a grandezza naturale a Canet!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un calendario de Adviento a tamaño real en Canet!

