Exposition de Noël Petite poterie du hérisson Philippsbourg samedi 22 novembre 2025.
Exposition de Noël
Petite poterie du hérisson 35 route de Bitche Philippsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-22 13:30:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Exposition de Noël à l’atelier de la petite poterie du hérisson. Viviane vous propose ses créations variées de céramiques et perles de verre.Tout public
Petite poterie du hérisson 35 route de Bitche Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 55 06
English :
Christmas exhibition at the Petite Poterie du Hérisson workshop. Viviane presents her varied creations of ceramics and glass beads.
German :
Weihnachtsausstellung in der Werkstatt La petite poterie du hérisson (Kleine Töpferei des Igels). Viviane bietet Ihnen ihre vielfältigen Kreationen aus Keramik und Glasperlen an.
Italiano :
Mostra natalizia presso il laboratorio della Petite Poterie du Hérisson. Viviane vi propone le sue svariate creazioni di ceramica e perline di vetro.
Espanol :
Exposición de Navidad en el taller de la Petite Poterie du Hérisson. Viviane le ofrece sus variadas creaciones de cerámica y cuentas de vidrio.
