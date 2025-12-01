Exposition de Noël Rondeurs agricoles Henvic
Exposition de Noël Rondeurs agricoles
Lieu-dit Keryénévet Henvic Finistère
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Muriel Rousseau Ovtchinnikov vous invite à son exposition de Noel Rondeurs agricoles au nouvel espace coworking du Mad .
Lieu-dit Keryénévet Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 7 67 65 09 58
