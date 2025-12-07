Exposition de Noël Jardin Terre de Rêves Saint-Mihiel

Exposition de Noël

Jardin Terre de Rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Exposition d’objets de mosaïques contemporaines et décoratives dans le cadre original et intimiste d’une vielle demeure.

Vous pourrez découvrir toutes les réalisations du moment, du tableau au petit objet, ainsi que l’univers coloré et brillant des mosaïques présentées, dans un lieu un peu magique entouré d’un jardin de nature. De plus, vous bénéficierez d’explications sur les techniques utilisées et d’une boisson chaude si vous le souhaitez.Tout public

0 .

Jardin Terre de Rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 26 99

English :

Exhibition of contemporary and decorative mosaic objects in the original and intimate setting of an old house.

You’ll be able to discover all the latest creations, from paintings to small objects, as well as the bright, colorful world of the mosaics on display, in a magical setting surrounded by a natural garden. What’s more, you’ll receive explanations of the techniques used and a hot drink if you wish.

L’événement Exposition de Noël Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-12-01 par OT COEUR DE LORRAINE