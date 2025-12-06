Exposition de Noël Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Exposition de Noël

Atelier du Chaîneau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2026-01-03 19:00:00

Avec Myrtille Debievre, Michael Maio et Charles H. Guiéba. Vernissage le 6 décembre. .

Atelier du Chaîneau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 95 10 20 guieba.charly@aol.com

