Exposition de Noël Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Atelier du Chaîneau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2026-01-03 19:00:00

2025-12-06

Avec Myrtille Debievre, Michael Maio et Charles H. Guiéba. Vernissage le 6 décembre.   .

Atelier du Chaîneau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 95 10 20  guieba.charly@aol.com

