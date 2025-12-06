Exposition de Noël’Art

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-28

2025-12-11

Exposition de peinture et de modelage organisée par le Club Artistique Villefranchois.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 93 clubartvillef@gmail.fr

English :

Painting and modeling exhibition organized by Club Artistique Villefranchois.

