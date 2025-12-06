Exposition de Noël’Art Villefranche-de-Rouergue
Exposition de Noël’Art Villefranche-de-Rouergue jeudi 11 décembre 2025.
Exposition de Noël’Art
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-28
2025-12-11
Exposition de peinture et de modelage organisée par le Club Artistique Villefranchois.
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 93 clubartvillef@gmail.fr
English :
Painting and modeling exhibition organized by Club Artistique Villefranchois.
