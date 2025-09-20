Exposition : « De ouf » au Spot Le spot Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

L’Expo de Ouf ! est un festival d’art urbain ancré dans les quartiers Gambetta et Richelieu à Nîmes, né de l’envie de passionnés et de passionnées d’apporter de la couleur et du lien dans leur quartier.

Porté par Le Spot depuis 2013, l’événement valorise l’émergence artistique et la diversité des univers graphiques dans l’espace public. Le Spot ouvre ses portes pour l’exposition collective.

Le spot 8 rue enclos rey, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 06 73 17 54 62 http://lespotnimes.com https://www.facebook.com/lapageduspot/?fref=ts Le spot, pépinière de projet et de création, est un lieu d’échange qui permet la rencontre de nombreux univers. À la fois salle de concert, galerie d’exposition, bar et cantine.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes