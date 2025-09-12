Exposition de Paplart médiathèque Briouze
Exposition de Paplart médiathèque Briouze vendredi 12 septembre 2025.
Exposition de Paplart
médiathèque Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-09-12
« Assemblages vrais sans blancs Collages où je m’improvise Je m’expose A vous de voir » .
médiathèque Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
English : Exposition de Paplart
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de Paplart Briouze a été mis à jour le 2025-08-27 par Flers agglo