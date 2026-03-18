Exposition de Pascal Boillet Place Jean Baptiste Clément Monthermé

Exposition de Pascal Boillet

Place Jean Baptiste Clément Office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne Monthermé Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

À l’occasion du festival L’Orée des Légendes , l’Office de Tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne, site de Monthermé vous invite à découvrir l’exposition de peintures imaginaires et fantastiques de Pascal Boillet du 01 au 29 avril 2026. Elfes, créatures mythiques, paysages enchantés et légendes prendront forme sur la toile pour vous faire voyager au cœur du rêve et de la fantasy. Venez partager un moment hors du temps, rencontrer l’artiste et plonger dans un univers où l’art et la légende se rencontrent. L’artiste invite le public à découvrir un univers visuel inspiré par l’imaginaire, les légendes et le fantastique. À travers ses œuvres, il propose un voyage artistique mêlant mystère, rêve et créativité. L’exposition est ouverte au public du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 17h.

.

Place Jean Baptiste Clément Office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 46 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the L?Orée des Légendes festival, the Vallées et Plateau d’Ardenne Tourist Office, Monthermé site, invites you to discover Pascal Boillet’s exhibition of imaginary and fantastic paintings from April 01 to 29, 2026. Elves, mythical creatures, enchanted landscapes and legends will take shape on canvas, taking you on a journey to the heart of dreams and fantasy. Come and share a moment out of time, meet the artist and plunge into a universe where art and legend meet. The artist invites the public to discover a visual universe inspired by the imaginary, legends and fantasy. Through his works, he offers an artistic journey blending mystery, dreams and creativity. The exhibition is open to the public Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 5pm.

L’événement Exposition de Pascal Boillet Monthermé a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme