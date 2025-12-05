Exposition de Pascal Cuart Salle de la Mairie Longny les Villages

Exposition de Pascal Cuart

Salle de la Mairie LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

À l’occasion du Marché de Noel de Longny, le VAL vous propose une exposition de Pascal Cuart.Né à Paris en 1959. Il intègre l’ENSAAMA en section laque, puis les Beaux Arts pour perfectionner ses connaissances en chimie de la peinture et en anatomie. En 1980, il part faire son service militaire en tant que photographe.

Par la suite, pendant quelques années, il participe à divers projets de restauration dont le salon chinois du château de Fontainebleau ou le décor peint du théâtre du château de Valençay. Il a une clientèle privée pour des muraux et des trompe-l’œil. Dès 1990, il se recentre sur son travail personnel utilisant différents médiums, peinture, pastel, pour un travail en atelier ou sur le motif. Il expose en France ainsi qu’à l’étranger (Suisse, Japon, États-Unis). La photographie est mise en veille. Avec l’arrivée du numérique, il remet son activité photographique au cœur de son travail personnel. Depuis, ces différentes techniques qu’il a toujours pratiquées, trouvent un équilibre et sont menées en parallèle. .

Salle de la Mairie LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie

