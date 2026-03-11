Exposition de Pascal Pierre Poteries Office de Tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine

Exposition de Pascal Pierre Poteries

Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-01 2026-07-01

Exposition de poteries de Pascal Pierre du 2 avril au 31 juillet.

Entrée libre

Office de Tourisme du Châtillonnais Maison Philandrier .

Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Exposition de Pascal Pierre Poteries

L’événement Exposition de Pascal Pierre Poteries Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)