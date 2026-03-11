Exposition de Pascal Pierre Poteries Office de Tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine

Exposition de Pascal Pierre Poteries Office de Tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine jeudi 2 avril 2026.

Exposition de Pascal Pierre Poteries

Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :
2026-04-02 2026-05-01 2026-07-01

Exposition de poteries de Pascal Pierre du 2 avril au 31 juillet.
Entrée libre
Office de Tourisme du Châtillonnais Maison Philandrier   .

Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19  contact@tourisme-chatillonnais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Pascal Pierre Poteries

L’événement Exposition de Pascal Pierre Poteries Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

Prochains événements à Châtillon-sur-Seine