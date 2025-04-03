Exposition de pastels par Gérard Touret

32 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-05-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Pendant un mois, l’Office de Tourisme de Lignières met à l’honneur les pastels de l’artiste peintre Gérard Touret.

Il explore depuis plusieurs années un univers fait de paysages, d’animaux et de rencontres artistiques. L’exposition proposera également quelques clins d’œil au territoire berrichon.

Avec sa quinzaine de pastels, il partage le fruit de son chemin artistique et invite chacun à prendre le temps de contempler, ressentir et peut-être échanger autour de ses œuvres. Peignant en toute liberté, guidé par l’envie et le plaisir, il voit dans la création un moment de calme et de méditation qui apaise sa frénésie cérébrale . .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

For one month, the Lignières Tourist Office will be showcasing the pastels of painter Gérard Touret.

For several years now, he has been exploring a world of landscapes, animals and artistic encounters. The exhibition will also feature a few nods to the Berrichon region.

L’événement Exposition de pastels par Gérard Touret Lignières a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIGNIERES