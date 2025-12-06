Exposition de pastels Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat
Exposition de pastels Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat samedi 6 décembre 2025.
Exposition de pastels
Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-11 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06
A l’espace culturel, Le Grand Saint-Léonard, exposition de pastels de Mr Bordas Michel et Mme Thalamy Danielle. .
Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06
English : Exposition de pastels
L’événement Exposition de pastels Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-11-29 par OT de Noblat