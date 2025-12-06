Exposition de pastels Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition de pastels

Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

A l’espace culturel, Le Grand Saint-Léonard, exposition de pastels de Mr Bordas Michel et Mme Thalamy Danielle. .

