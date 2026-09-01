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AGENDA · Saint-Germain-en-Brionnais

Exposition de patchwork Saint-Germain-en-Brionnais

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-en-Brionnais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Salle communale
Ville
71800 Saint-Germain-en-Brionnais
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Germain-en-Brionnais

Exposition de patchwork

Salle communale Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’association des Aiguilles enchantées est heureuse de vous inviter à son exposition de patchwork.   .

Salle communale Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 53 89 20  m.vaizand@free.fr

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English : Exposition de patchwork

L’événement Exposition de patchwork Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-01 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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