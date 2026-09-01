Exposition de patchwork Saint-Germain-en-Brionnais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-en-Brionnais
Informations pratiques
Saint-Germain-en-Brionnais
Exposition de patchwork
Salle communale Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association des Aiguilles enchantées est heureuse de vous inviter à son exposition de patchwork. .
Salle communale Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 53 89 20 m.vaizand@free.fr
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English : Exposition de patchwork
L’événement Exposition de patchwork Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-01 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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