Exposition de Patchwork Saint-Quentin

79 Rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-13
Les 13 et 14 septembre, venez découvrir une exposition de patchwork par Quentin Patch m’était conté !
Ouvert de 10h à 18h, au Casino situé rue du général Leclerc. 0 .
