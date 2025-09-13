Exposition de Patchwork Saint-Quentin

Exposition de Patchwork Saint-Quentin samedi 13 septembre 2025.

Exposition de Patchwork

79 Rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Les 13 et 14 septembre, venez découvrir une exposition de patchwork par Quentin Patch m’était conté !
Ouvert de 10h à 18h, au Casino situé rue du général Leclerc.

79 Rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France  

