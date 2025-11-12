Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse Assier

Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse

Artiste plasticien basé à Durbans, Patrick Kerstein présente une série de photographies mises en scène sur des supports originaux tôles, vieux bois, fonds peints… Il capte et révèle les détails de son environnement à travers une approche graphique et sensible.

English :

Durbans-based visual artist Patrick Kerstein presents a series of photographs staged on original supports: sheet metal, old wood, painted backgrounds? He captures and reveals the details of his environment through a graphic and sensitive approach.

German :

Der in Durbans ansässige Künstler Patrick Kerstein präsentiert eine Reihe von Fotografien, die auf originellen Untergründen inszeniert sind: Bleche, altes Holz, bemalte Hintergründe? Er erfasst und enthüllt die Details seiner Umgebung durch einen grafischen und sensiblen Ansatz.

Italiano :

Artista visivo di Durbans, Patrick Kerstein presenta una serie di fotografie allestite su supporti originali: lamiere, legno vecchio, sfondi dipinti? Cattura e rivela i dettagli del suo ambiente attraverso un approccio grafico e sensibile.

Espanol :

Artista visual afincado en Durbans, Patrick Kerstein presenta una serie de fotografías puestas en escena sobre soportes originales: chapas metálicas, madera vieja, fondos pintados.. Capta y revela los detalles de su entorno a través de un enfoque gráfico y sensible.

