Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse Assier
Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse Assier mercredi 12 novembre 2025.
Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse
80, impasse du verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:30:00
Date(s) :
2025-11-12
Artiste plasticien basé à Durbans, Patrick Kerstein présente une série de photographies mises en scène sur des supports originaux tôles, vieux bois, fonds peints… Il capte et révèle les détails de son environnement à travers une approche graphique et sensible.
Artiste plasticien basé à Durbans, Patrick Kerstein présente une série de photographies mises en scène sur des supports originaux tôles, vieux bois, fonds peints… Il capte et révèle les détails de son environnement à travers une approche graphique et sensible. .
80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie
English :
Durbans-based visual artist Patrick Kerstein presents a series of photographs staged on original supports: sheet metal, old wood, painted backgrounds? He captures and reveals the details of his environment through a graphic and sensitive approach.
German :
Der in Durbans ansässige Künstler Patrick Kerstein präsentiert eine Reihe von Fotografien, die auf originellen Untergründen inszeniert sind: Bleche, altes Holz, bemalte Hintergründe? Er erfasst und enthüllt die Details seiner Umgebung durch einen grafischen und sensiblen Ansatz.
Italiano :
Artista visivo di Durbans, Patrick Kerstein presenta una serie di fotografie allestite su supporti originali: lamiere, legno vecchio, sfondi dipinti? Cattura e rivela i dettagli del suo ambiente attraverso un approccio grafico e sensibile.
Espanol :
Artista visual afincado en Durbans, Patrick Kerstein presenta una serie de fotografías puestas en escena sobre soportes originales: chapas metálicas, madera vieja, fondos pintados.. Capta y revela los detalles de su entorno a través de un enfoque gráfico y sensible.
L’événement Exposition de Patrick Kerstein au Caf’Causse Assier a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Lacapelle Marival