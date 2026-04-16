Exposition de Patrick Marie La Laiterie Gruchet-le-Valasse
Exposition de Patrick Marie La Laiterie Gruchet-le-Valasse mardi 28 avril 2026.
Gruchet-le-Valasse
Exposition de Patrick Marie
La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-04-28
Artiste peintre expérimenté, Patrick Marie développe depuis plus de cinquante ans une pratique de la peinture à l’huile. Inspiré à ses débuts par les impressionnistes, il propose aujourd’hui une approche plus abstraite, toujours ancrée dans un motif réel.
Ses œuvres traduisent une recherche sensible où l’émotion, l’harmonie et l’élégance occupent une place centrale. Pour l’artiste, la peinture se vit avant tout comme une expérience l’art se ressent . .
La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 64 76
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English : Exposition de Patrick Marie
L’événement Exposition de Patrick Marie Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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