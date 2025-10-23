Exposition de Paul Camus Central Café Mesquer

Exposition de Paul Camus Central Café Mesquer jeudi 23 octobre 2025.

Exposition de Paul Camus

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-31

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-04 2025-12-05

Exposition de peinture de l’Artiste Paul Camus au Central Café. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

