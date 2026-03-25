Exposition de peintres amateurs Boulbon
Exposition de peintres amateurs Boulbon vendredi 3 avril 2026.
Exposition de peintres amateurs
Du 03/04 au 11/04/2026 tous les jours de 10h30 à 18h. Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:30:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Au coeur du village, cette exposition de peintres amateurs vous invite à découvrir la richesse et la diversité de la création artistique locale.
Installé au centre culturel Sainte-Anne, cette exposition met à l’honneur les peintures de Claudine Arbona, Jeanine Boffi, Roseline Campioni, Lisette Fournier et Roselyne Luperini. .
Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
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English :
In the heart of the village, this exhibition of amateur painters invites you to discover the richness and diversity of local artistic creation.
L’événement Exposition de peintres amateurs Boulbon a été mis à jour le 2026-03-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)