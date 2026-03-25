Exposition de peintres amateurs

Du 03/04 au 11/04/2026 tous les jours de 10h30 à 18h. Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Au coeur du village, cette exposition de peintres amateurs vous invite à découvrir la richesse et la diversité de la création artistique locale.

Installé au centre culturel Sainte-Anne, cette exposition met à l’honneur les peintures de Claudine Arbona, Jeanine Boffi, Roseline Campioni, Lisette Fournier et Roselyne Luperini. .

Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the village, this exhibition of amateur painters invites you to discover the richness and diversity of local artistic creation.

L’événement Exposition de peintres amateurs Boulbon a été mis à jour le 2026-03-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)