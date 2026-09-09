Exposition de peintres amateurs Rue Thiers Lillebonne
lundi 12 octobre 2026 · Rue Thiers · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Exposition de peintres amateurs
Rue Thiers Hôtel de Ville de Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-23 12:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Exposition de peintres amateurs de Lillebonne et sa région du 12 au 23 octobre à l’Hôtel de Ville. .
Rue Thiers Hôtel de Ville de Lillebonne Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintres amateurs
L’événement Exposition de peintres amateurs Lillebonne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Lillebonne (Seine-Maritime)
- Journées du Matrimoine 2026 Concert Med in live Claire Roignant Place Pierre de Coubertin Lillebonne 18 septembre 2026
- Spectacle : Claire Rognant, Médiathèque de Lillebonne, Lillebonne 18 septembre 2026
- Visite guidée sur la gastronomie antique, Théâtre romain de Lillebonne, Lillebonne 19 septembre 2026
- Visite guidée du théâtre et de la ville de Lillebonne, Théâtre romain de Lillebonne, Lillebonne 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Romain de Lillebonne Théâtre Romain Lillebonne 19 septembre 2026