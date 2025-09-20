Exposition de Peinture à Etreillers Étreillers
Étreillers Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Venez découvrir l’exposition de peinture qui aura lieu à la salle des fêtes d’Etreillers les samedi 20 et dimanche 21 septembre.
15 Artistes vous présenteront les dernières œuvres.
Entrée libre et gratuite.
Par Art et Littérature. 0 .
Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France contact@art-litterature.fr
