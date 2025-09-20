Exposition de Peinture à Etreillers Étreillers

Exposition de Peinture à Etreillers Étreillers samedi 20 septembre 2025.

Exposition de Peinture à Etreillers

Étreillers Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir l’exposition de peinture qui aura lieu à la salle des fêtes d’Etreillers les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

15 Artistes vous présenteront les dernières œuvres.

Entrée libre et gratuite.

Par Art et Littérature. 0 .

Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France contact@art-litterature.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de Peinture à Etreillers Étreillers a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois