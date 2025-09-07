Exposition de peinture à Fontanes-du-Causse Cœur de Causse
Fontanes-du-Causse Cœur de Causse
Gratuit
Début : 2025-09-07 14:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-07
Aquarelles, acryliques, collages… pour mettre en scène des tableaux sur le thème « Eloge et beauté de la Nature », l’exposition que l’Association La Caussenarde vous propose de découvrir dans le très beau village de Fontanes-du-Causse. .
Fontanes-du-Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie chantal.mejecaze@gmail.com
Watercolors, acrylics, collages…
Aquarelle, Acrylbilder, Collagen.
Acquerelli, acrilici, collage…
Acuarelas, acrílicos, collages…
