Exposition de peinture à Fontanes-du-Causse Cœur de Causse

Fontanes-du-Causse Cœur de Causse Lot

Début : 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-07

Aquarelles, acryliques, collages… pour mettre en scène des tableaux sur le thème « Eloge et beauté de la Nature », l’exposition que l’Association La Caussenarde vous propose de découvrir dans le très beau village de Fontanes-du-Causse. .

Fontanes-du-Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie chantal.mejecaze@gmail.com

English :

Watercolors, acrylics, collages…

German :

Aquarelle, Acrylbilder, Collagen.

Italiano :

Acquerelli, acrilici, collage…

Espanol :

Acuarelas, acrílicos, collages…

