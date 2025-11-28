Exposition de peinture à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-07
L’exposition « aïkido » est une présentation éponyme de peintures figuratives représentant des images de cette discipline. .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
Painting exhibition at La Ménitré
German :
Gemäldeausstellung in La Ménitré
Italiano :
Mostra di pittura a La Ménitré
Espanol :
Exposición de pintura en La Ménitré
