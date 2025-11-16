EXPOSITION DE PEINTURE À MONTFERRIER-SUR-LEZ Montferrier-sur-Lez

EXPOSITION DE PEINTURE À MONTFERRIER-SUR-LEZ

Avant le concert Entre deux terres, la Salle Le Devézou ouvrira ses portes dès 16h, le dimanche 16 novembre 2025, pour le vernissage d’une exposition réunissant deux artistes montpelliéraines Djamila Haddouche-Yousfi et Catherine Bede.

Exposition de peinture deux univers à découvrir !

“1 rendez-vous, 2 artistes à découvrir !”

Cette exposition met en dialogue deux sensibilités

• Djamila Haddouche-Yousfi (Djam H), dont les toiles vibrent de vie, de couleurs et d’émotion, captant la beauté du quotidien.

• Catherine Bede, qui invite à la rêverie à travers des compositions poétiques, où livres, fleurs et lumière racontent le murmure du temps.

Une belle ouverture artistique avant le concert de piano à quatre mains de Jeff Martin et Marzia Leandra Peña, à 17h.

>Entrée libre Exposition et concert offerts par la Mairie .

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

English :

Before the Entre deux terres concert, Salle Le Devézou will open its doors at 4pm on Sunday November 16, 2025, for the opening of an exhibition featuring two Montpellier artists: Djamila Haddouche-Yousfi and Catherine Bede.

German :

Vor dem Konzert Entre deux terres öffnet der Salle Le Devézou am Sonntag, dem 16. November 2025, ab 16 Uhr seine Türen für die Vernissage einer Ausstellung, die zwei Künstlerinnen aus Montpellier zusammenbringt: Djamila Haddouche-Yousfi und Catherine Bede.

Italiano :

Prima del concerto di Entre deux terres, la Salle Le Devézou aprirà le sue porte alle 16.00 di domenica 16 novembre 2025 per l’inaugurazione di una mostra con due artiste di Montpellier: Djamila Haddouche-Yousfi e Catherine Bede.

Espanol :

Antes del concierto Entre deux terres, la Salle Le Devézou abrirá sus puertas a las 16.00 horas del domingo 16 de noviembre de 2025 para la inauguración de una exposición de dos artistas de Montpellier: Djamila Haddouche-Yousfi y Catherine Bede.

