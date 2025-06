Exposition de peinture à Saint-Cirq-Lapopie Salle des mariages Saint-Cirq-Lapopie 11 juillet 2025 10:00

Lot

Exposition de peinture à Saint-Cirq-Lapopie Salle des mariages A côté de la mairie Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Marinette Serres et Raymond Maradène exposent leurs peinture dans la salle des mariages de Saint-Cirq-Lapopie.

Le vernissage aura lieu le samedi 12 juillet à 11h00. .

Salle des mariages A côté de la mairie

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14

English :

Marinette Serres and Raymond Maradène exhibit their paintings in the Saint-Cirq-Lapopie marriage hall.

German :

Marinette Serres und Raymond Maradène stellen ihre Bilder im Hochzeitssaal von Saint-Cirq-Lapopie aus.

Italiano :

Marinette Serres e Raymond Maradène espongono i loro dipinti nella sala matrimoni di Saint-Cirq-Lapopie.

Espanol :

Marinette Serres y Raymond Maradène exponen sus cuadros en la sala de matrimonios de Saint-Cirq-Lapopie.

L’événement Exposition de peinture à Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Cahors Vallée du Lot