L’Association Recherche et Culture (ARC) et ARC en toile propose une exposition de peinture les 21 et 22 juin, les 28 et 29 juin. Rendez-vous de 15 h à 18 h 30, à la Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, à Airvault. L’exposition a pour thématique « Afrique Noire ». L’entrée est gratuite. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

