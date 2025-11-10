Exposition de peinture Aldina Salle d’exposition du Passage Carnot Pau

Exposition de peinture Aldina

Salle d’exposition du Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-16

Exposition “Marine” Aldina, Artiste Peintr

Plongez dans l’univers d’Aldina, où la mer devient matière, lumière et émotion.

À travers ses toiles abstraites, l’artiste explore le mouvement des vagues, les reflets changeants de l’eau et la profondeur des horizons marins.

Chaque œuvre invite à un voyage intérieur, entre souffle, silence et éclat.

Une exposition sensible et lumineuse, comme un écho à la beauté indomptable de la mer. .

Salle d'exposition du Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

