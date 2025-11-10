Exposition de peinture Aldina Salle d’exposition du Passage Carnot Pau
Exposition de peinture Aldina
Salle d’exposition du Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-16
Exposition “Marine” Aldina, Artiste Peintr
Plongez dans l’univers d’Aldina, où la mer devient matière, lumière et émotion.
À travers ses toiles abstraites, l’artiste explore le mouvement des vagues, les reflets changeants de l’eau et la profondeur des horizons marins.
Chaque œuvre invite à un voyage intérieur, entre souffle, silence et éclat.
Une exposition sensible et lumineuse, comme un écho à la beauté indomptable de la mer. .
Salle d’exposition du Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 01 18 51 aldinaperu@gmail.com
