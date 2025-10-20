Exposition de peinture Amboise

7 Rue nationale Amboise

Début : Mercredi 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-27 18:00:00

2025-10-20

Du 20 au 27 octobre 2025, découvrez une exposition artistique de peinture à la Tour de l’Horloge.

Du 20 au 27 octobre 2025, l’artiste peintre et conteur symboliste Dominique Dagès exposera à la Tour de l’Horloge.

M. Dominique Dagès est un artiste peintre symboliste Rose Croix et écrivain. Grâce à sa peinture, il montre les mystères du monde matériel et des mondes subtils. Il les explicite sous forme de symboles littéraires et picturaux (peinture à huile). En tant qu’artiste symboliste, il recherche le sens caché de la réalité. Il croit en un idéal caché dans le quotidien.

Il s’intéresse à l’occultisme et à l’ésotérisme, deux croyances spirituelles proche du paranormal. Ainsi, il suggère un monde imaginaire, ou non, fait de signes et de symboles.

Une exposition proposée par l’association Les compagnons de Léonard de Vinci .

+33 6 23 91 56 68 ericsentana@gmail.com

English : Painting exhibition

From 20 to 27 October 2025, discover an art exhibition of paintings at the Clock Tower.

German :

Entdecken Sie vom 20. bis 27. Oktober 2025 eine Kunstausstellung mit Gemälden im Uhrenturm.

Italiano :

Dal 20 al 27 ottobre 2025, scoprite una mostra di pittura artistica alla Torre dell’Orologio.

Espanol : Exposición de pintura

Del 20 al 27 de octubre de 2025, descubra una exposición artística de pintura en la Torre del Reloj.

