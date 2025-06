Exposition de peinture Anne Nahornyj – L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 4 juillet 2025 10:00

Doubs

Début : 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-31 19:00:00

2025-07-04

Expression abstraite et colorée de l’imaginaire acrylique, feutre, pastels, collage, impressions lino-gravure permettent de créer intuitivement, façonnant un monde magique et poétique où les superpositions, formes pleines, traces et entrelacs se mêlent. Une sensibilité à l’égard des plantes, de l’eau, des minéraux, des textures, surfaces et autres empreintes, font éclore de nouveaux motifs. Le dialogue et la transformation qui s’opèrent sur toile ou le papier demeurent le moteur des créations. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 annenahornyj@gmail.com

