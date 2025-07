Exposition de peinture Annie Reynaud et sculpture sur bois Patrick Guideau Menglon

Exposition de peinture Annie Reynaud et sculpture sur bois Patrick Guideau Menglon samedi 2 août 2025.

Exposition de peinture Annie Reynaud et sculpture sur bois Patrick Guideau

Les Bialats Menglon Drôme

Début : Vendredi 2025-08-02

fin : 2025-08-17

2025-08-02 2025-08-08 2025-08-15

Exposition de la peintre Annie Reynaud et du sculpteur sur bois Patrick Guideau. Vernissage le samedi 2 août à partir de 18h

Les Bialats Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 89 81 64

English :

Exhibition by painter Annie Reynaud and wood sculptor Patrick Guideau. Opening on Saturday August 2 from 6pm

German :

Ausstellung der Malerin Annie Reynaud und des Holzbildhauers Patrick Guideau. Vernissage am Samstag, 2. August, ab 18 Uhr

Italiano :

Mostra della pittrice Annie Reynaud e dello scultore del legno Patrick Guideau. Inaugurazione sabato 2 agosto dalle 18.00

Espanol :

Exposición de la pintora Annie Reynaud y del escultor en madera Patrick Guideau. Inauguración el sábado 2 de agosto a partir de las 18.00 h

