EXPOSITION DE PEINTURE AQUARELLE PASSIONNÉMENT Amélie-les-Bains-Palalda

EXPOSITION DE PEINTURE AQUARELLE PASSIONNÉMENT

Musée El Casal Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

2026-02-10

Exposition de peinture Aquarelle passionnément de l’artiste Jean-Claude Davoust

L’exposition est ouverte au public le mardi de 14h à 19h, ainsi que du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Le musée est fermé les jours fériés.

Musée El Casal Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 34 90

English :

Painting exhibition Aquarelle passionnément by artist Jean-Claude Davoust

The exhibition is open to the public on Tuesdays from 2pm to 7pm, and from Wednesdays to Sundays from 10am to 12pm and from 3pm to 7pm.

The museum is closed on public holidays.

