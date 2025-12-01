Exposition de peinture art fluide Sevan Parc hôtel Restaurant l’Olivier Pertuis

Exposition de peinture art fluide

Du 30/12/2025 au 31/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h.

Vernissage le 23 janvier de 18h00 à 19h30. Sevan Parc hôtel Restaurant l’Olivier 914 route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-30 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Exposition de peinture art fluide au Restaurant l’Olivier à l’hôtel Sevan par Colette Paget du 30 décembre au 31 janvier de 10h00 à 12h00 sauf dimanches et lundis et vernissage le 23 janvier de 18h00 à 19h30.

.

Sevan Parc hôtel Restaurant l’Olivier 914 route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19

English :

Fluid art painting exhibition at the Restaurant l’Olivier in Hotel Sevan by Colette Paget from December 30 to January 31, 10:00 am to 12:00 pm except Sundays and Mondays. Opening January 23, 6:00 pm to 7:30 pm.

L’événement Exposition de peinture art fluide Pertuis a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de Pertuis