Exposition de peinture au couvent de Vaylats Couvent de Vaylats Vaylats

Exposition de peinture au couvent de Vaylats Couvent de Vaylats Vaylats dimanche 21 septembre 2025.

Exposition de peinture au couvent de Vaylats Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h00 Couvent de Vaylats Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Isabelle Blin est une artiste française contemporaine dont le travail se concentre principalement sur la peinture et le dessin. Elle est connue pour son exploration de thèmes liés à la nature, au paysage, et souvent à la figure humaine ou à des éléments architecturaux, toujours avec une approche très personnelle et introspective.

Ses œuvres se caractérisent souvent par une atmosphère poétique et une grande sensibilité aux couleurs et aux textures. Elle utilise diverses techniques pour créer des compositions qui invitent à la contemplation.

Couvent de Vaylats 100 rue du couvent, 46230 Vaylats Vaylats 46230 Lot Occitanie 05 65 31 63 51 http://www.couventdevaylats.org La congrégation des Filles de Jésus a été fondée en 1820 par un prêtre né à Vaylats, l’abbé Jean Liauzu (1785-1846). Ému par l’ignorance religieuse du monde rural, au sortir de la Révolution, il fonde cette congrégation dédiée à l’enseignement, aux soins aux malades et à l’aide aux paroisses. Son siège est établi à Vaylats. La congrégation connaît un développement rapide et compte, en 1898, six cents sœurs qui s’occupent de 130 écoles réparties sur huit diocèses.

Le couvent de Vaylats, aux bâtiments imposants et à la belle architecture en pierre, occupe le centre du bourg. Il est entouré d’un vaste enclos qui était, avant la Révolution, le jardin du château. Un premier couvent est construit dès 1826. Ce bâtiment est démoli en 1897 puis reconstruit, à l’identique, sur un autre emplacement, devenant ainsi la maison Sainte Anne. La chapelle est édifiée en 1852 et est dédiée au Sacré-Cœur. De style néo-roman, elle présente une forme en croix latine avec un chevet polygonal. La chapelle a été restaurée en 1957 avec la mise en place d’un nouvel autel, puis en 1991.

Le couvent actuel a été construit entre 1854 et 1897 en plusieurs tranches. Le grand bâtiment aux tourelles mesure 84 mètres de long sur 17 mètres de large. Son édification s’est déroulée en deux temps : la première tranche en 1851, et la seconde partie côté parc en 1897. La maison de l’aumônier est bâtie en 1870 et sera agrandie en 1956 lorsque cette maison devient un cours secondaire : l’institution du Christ Roi. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 1968.

Isabelle Blin est une artiste française contemporaine dont le travail se concentre principalement sur la peinture et le dessin. Elle est connue pour son exploration de thèmes liés à la nature, au et …

© Isabelle Blin