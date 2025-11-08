Exposition de peinture Salle des fêtes de Beliet Belin-Béliet

Exposition de peinture

Salle des fêtes de Beliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

L’Association Arts dans l’Eyre vous invite à découvrir son exposition,

qui se tiendra du 8 au 9 novembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Belin-Béliet, place des Frères Estrémé.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes de Beliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine artsdansleyre@gmail.com

English : Exposition de peinture

German : Exposition de peinture

Italiano :

Espanol : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Val de l’Eyre