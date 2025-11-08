Exposition de peinture Salle des fêtes de Beliet Belin-Béliet

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Association Arts dans l’Eyre vous invite à découvrir son exposition,
qui se tiendra du 8 au 9 novembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Belin-Béliet, place des Frères Estrémé.

Venez nombreux !   .

Salle des fêtes de Beliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine   artsdansleyre@gmail.com

